شكرا لقرائتكم خبر خبراء دوليون يناقشون توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التدريب القضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي: التحديات والفرص والآفاق المستقبلية»، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي تنظمه وزارة العدل، أهمية وضع سياسات واضحة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الطلاب والقضاة على الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، مع مراعاة الأخلاقيات ودمج المهارات البشرية والعاطفية مع البيانات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.

وشارك في الجلسة مساعد المدير العام للتدريب والتأهيل بمركز التدريب العدلي الدكتور عبدالعزيز عبدالله المبرد، ومدير مركز القانون الدولي والمقارن في جامعة إنديانا الدكتور فرانك إيميرت، وأستاذ القانون والمجتمع في جامعة غريفيث الدكتور جون فلود، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الدولية.

وسلطت الجلسة الضوء على التحديات التقنية والقانونية لتكييف الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، إلى جانب المبادئ الأخلاقية التوجيهية، والفرص المتاحة لتطوير برامج تدريبية متقدمة وطرق تقييمها.

وأكد المتحدثون أن استثمار الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير كفاءات القضاة والمحامين الجدد، ويمكن المؤسسات القضائية من الاستجابة بشكل أفضل للتحديات المستقبلية.