بحضور 7000 زائر.. اختتام أعمال اليوم الأول من المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت يوم الاثنين، أعمال اليوم الأول من المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية 2025، الذي افتتحه الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور مسؤولين ومختصين محليين ودوليين، حيث تجاوز عدد الزوار في اليوم الأول أكثر من 7000 زائر من داخل المملكة وخارجها.

وشهد اليوم الأول تدشين مكتب دعم المشاريع والأحداث الكبرى، الذي يهدف إلى دعم العمل التكاملي بين الجهات، ورفع مستوى التنسيق لمنع التعارضات في أعمال المشاريع، وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة لمدينة الرياض.

كما تضمن المنتدى تكريم الفائزين بجائزة البنية التحتية 2025 في مساراتها الثلاثة؛ حيث فاز في مسار المقاول المتميز كل من شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات (قطاع المياه)، وشركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات (قطاع الاتصالات)، وشركة الأساس العريض للمقاولات (قطاع الكهرباء)، وشركة الروسان للمقاولات (قطاع الطرق والمجال العام)، فيما نالت شركة المياه الوطنية جائزة الجهة الخدمية المتميزة. أما مسار البحث العلمي والابتكار فقد شهد فوز سليمان بن محمد الجبرين بالمركز الأول، وحسين بن ناصر شامان بالمركز الثاني، ووردة بنت علي الشهراني بالمركز الثالث.

وعقدت خلال اليوم الأول جلسة رئيسة بعنوان: رؤية البنية التحتية الوطنية: تحويل القطاعات من خلال المواءمة والابتكار والتنفيذ، شارك فيها سعادة المهندس فهد بن سليمان البداح، الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وسعادة الأستاذ محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC)، وسعادة المهندس إبراهيم بن محمد الخنيزان، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء.

كما شهد المنتدى جلسة ثانية بعنوان: التخطيط المتكامل للبنية التحتية: تبسيط اللوائح وتعزيز التعاون بين القطاعات، بمشاركة وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ونائب الرئيس لمركز البنية التحتية لقطاع التخطيط المتكامل المهندس بدر التميمي، ونائب رئيس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لقطاع التخطيط وإدارة المشاريع المهندس خالد العريك، والسيدة كليليا رنتوياني مديرة الممارسة لإدارة الحوكمة للممارسات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان، ومنطقة باكستان، حيث ناقشوا أهمية المواءمة التنظيمية ودور التعاون المؤسسي في تسريع وتيرة التنمية.

أما الجلسة الثالثة بعنوان: التمويل المبتكر للبنية التحتية: نماذج ناجحة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد شارك فيها الأستاذ عبدالإله آل الشيخ، المدير الإقليمي لشركة جاكوبس في المملكة، والدكتور منصور العتيبي، المدير التنفيذي للاستراتيجية، إضافة إلى المهندس سمير عمر، المدير التنفيذي للبنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شركة البحر الأحمر العالمية، وهاربريت هنجرا، مدير البنية التحتية والنقل والمرافق بالهيئة الملكية بالعلا، وأدار الجلسة كل من مارك جاميسون، المدير التنفيذي لمعهد القدية ورئيس معهد المهندسين المدنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الجلسة الرابعة بعنوان: تشكيل مستقبل البنية التحتية للمياه: القيادة والرؤية طويلة المدى (لجنة SWA)، ناقش المتحدثون مستقبل إدارة المياه في المملكة، وشارك فيها المهندس محمد بن صالح الهادي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والنمو في الشركة السعودية لشراكات المياه، وسعادة المهندس عبد الله بن محمد الحجي، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة وإدارة المشاريع في شركة نقل المياه، وسعادة المهندس سامي بن محمد آل حمزة، الوكيل للشؤون الفنية والمشروعات في الهيئة السعودية للمياه، وسعادة المهندس ريان بن محمد عسيري، نائب الرئيس للتطوير المؤسسي في المؤسسة العامة للري.

واختتم اليوم الأول بورقة عمل بعنوان: التقنيات المبتكرة التي تقود البنية التحتية المستدامة للمياه في الأسواق الناشئة، قدمها سعادة الأستاذ فهد محمود الفهد، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة GI Aqua Tech، وأدارها المهندس مصطفى الحكيم، مدير إدارة التطوير الفني بمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض.

وأكد المشاركون أن المشاريع الكبرى لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب النمو المتسارع الذي تشهده المملكة، مشيرين إلى التطور الملحوظ في عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية، والتي ارتفعت من 71 ألف رخصة عام 2017 إلى 151 ألف رخصة العام الماضي، مع التطلع للوصول إلى 200 ألف رخصة بنهاية 2025.

كما استعرض المشاركون أبرز الإنجازات، ومنها وصول طول الشبكات إلى أكثر من 800 ألف كلم، وتشغيل وتجديد 11.4 مليون عداد ذكي، إضافة إلى جهود المركز والجهات ذات العلاقة لتقليل الانقطاعات وحماية الأصول، مؤكدين أن الهدف الرئيس هو رضا المواطن والمقيم والزائر.

وتستمر أعمال المنتدى حتى يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من قادة قطاع البنية التحتية والخبراء المحليين والدوليين، الذين سيناقشون محاور متخصصة تشمل رؤية البنية التحتية الوطنية، التخطيط المتكامل، التمويل المبتكر، والتقنيات المبتكرة للبنية التحتية المستدامة.