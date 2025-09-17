شكرا لقرائتكم خبر جلسة في المنتدى العالمي للبنية التحتية تبحث قيادة مستقبل التنمية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت ضمن أعمال المنتدى العالمي للبنية التحتية 2025 في الرياض، جلسة بعنوان «ريادة المستقبل: المشاريع الاستراتيجية التي تقود تقدم البنية التحتية في المملكة العربية السعودية»، ناقشت الدور المحوري للبنية التحتية في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وأهمية التخطيط المتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التكامل وتوجيه الجهود نحو المستفيد النهائي.

وشارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض المهندس فهد بن سليمان البداح، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان «NHC» محمد البطي، ونائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء المهندس إبراهيم بن محمد الخنيزان.

وأكد المشاركون أن المشاريع الكبرى لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب النمو المتسارع في المملكة، مشيرين إلى التطور الملحوظ في عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية، التي بلغت 71 ألف رخصة في 2017، فيما وصل العام الماضي إلى 151 ألف رخصة، مع التطلع للوصول إلى 200 ألف رخصة بنهاية العام الحالي.

وأوضحوا أن مركز مشاريع البنية التحتية أطلق المخطط الشامل لضبط الجهود المبذولة، مؤكدين أن المشاريع الكبرى في الرياض مثل «إكسبو» وغيرها من المشاريع التنموية تتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر.

وتناول المشاركون دور القطاع الخاص في توفير المساكن، وتدريب الكفاءات، ورفع كفاءة العمل بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التكامل مع سلسلة الإمداد.

واستعرض المتحدثون أبرز الإنجازات في الخدمات الأساسية، ومنها وصول طول الشبكات إلى 800 ألف كلم، وتشغيل وتجديد 11.4 مليون عداد ذكي، مشددين على أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات يعد عنصرا أساسيا لضمان استدامة البنية التحتية، مع التركيز على المستفيد النهائي، وتبني أحدث التقنيات، وتطبيق أنظمة لحماية الأصول والحفاظ عليها.

وأشاروا إلى أن المركز عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تقليل أو إنهاء الانقطاعات في خدمات البنية التحتية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأصول، مؤكدين أن الهدف الرئيس يتمثل في رضا المواطن والمقيم والزائر، عبر مشاريع استراتيجية تعزز مكانة المملكة وريادتها في قطاع البنية التحتية.