شكرا لقرائتكم خبر «مركز الملك فيصل» يستضيف احتفالية يوم المخطوط العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - بمقره في الرياض - بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، الاحتفال الرسمي بيوم المخطوط العربي في دورته الـ13 تحت شعار «المخطوط العربي: حياة أمة ورائد حضارة»، وذلك بحضور الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، وبدعوة من الأميرة مها بنت محمد بن فيصل الأمين العام للمركز.

وأقرت اللجنة العلمية ليوم المخطوط العربي برئاسة مدير معهد المخطوطات العربية الأستاذ الدكتور علي عبدالله النعيم تكريم كل من: الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد من (المملكة العربية السعودية) شخصية العام للبحث التراثي بالوطن العربي، والمخبر الوطني لصيانة وترميم الرقوق والمخطوطات بالقيروان (تونس) مؤسسة العام للعمل التراثي بالوطن العربي، وكتاب «جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة»، تحقيق الأستاذ الدكتور إحسان ذنون الثامري (العراق)، بوصفه كتاب العام التراثي بالوطن العربي.

واعتمد المعهد العربي «يوم المخطوط العربي» بوصفه فعالية سنوية منذ 2013م، وأقره مؤتمر وزراء الثقافة العرب في دورته العشرين عام 2016م يوما رسميا للاحتفاء بالمخطوط العربي، ويعد معهد المخطوطات العربية - التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) - الجهاز العربي المسؤول عن التراث المخطوط، وتأسس بقرار من جامعة الدول العربية في 4 أبريل 1946م كأول جهاز ثقافي تنشئه الجامعة.

ويتخلل البرنامج أفلام تعريفية، إلى جانب مراسم توقيع اتفاقيات تعاون ومعارض متخصصة، تبرز مسيرة المخطوط العربي وأدوات حفظه ورحلته عبر الزمن.