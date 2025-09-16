شكرا لقرائتكم خبر البنك المركزي السعودي يعلن بدء مزاولة بنك فيجن عملياته المصرفية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عدم الممانعة على بدء مزاولة بنك فيجن Vision Bank الرقمي عملياته المصرفية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار أهداف البنك المركزي السعودي الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، مع الحفاظ على المعايير العالية للأمان والشفافية، بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.
وتواصل «ساما» بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية المملكة 2030، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية في الأسواق السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي يعلن بدء مزاولة بنك فيجن عملياته المصرفية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.