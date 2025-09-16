شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعالية GLMC 365 امتدادا للمؤتمر الدولي لسوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المؤتمر الدولي لسوق العمل، بالشراكة مع البنك الدولي، وشركة تكامل القابضة، عن تنظيم فعالية GLMC 365 في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمقرر عقدها يوم 16 سبتمبر 2025 في مقر البنك الدولي.

وتأتي هذه الفعالية جزءا من سلسلة مبادرات المؤتمر الدولي لسوق العمل التي تهدف؛ إلى تسريع التحولات في سياسات التوظيف عالميا، وتعزيز قدرة أسواق العمل على التكيف مع التغيرات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

وتمثل الفعالية امتدادا للنقاشات التي انطلقت في النسخ السابقة للمؤتمر، حيث جمعت صناع القرار والخبراء الدوليين لتبادل التجارب وأفضل الممارسات في بناء منظومات عمل أكثر شمولية واستدامة.

ومن المنتظر أن تشهد الفعالية حضور ممثلين من سفارة المملكة بالولايات المتحدة، إضافة إلى قيادات بارزة في البنك الدولي من قطاعات التنمية البشرية، التعليم، والحماية الاجتماعية، إلى جانب مشاركة شركة تكامل القابضة.

وسيتركز الحوار الرئيسي حول سؤال محوري هو «هل يمكن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن يقدما حلولا حقيقية لتوظيف الشباب؟»

وتشمل الفعالية أيضا جلسة طاولة مستديرة مخصصة للشباب بمشاركة طلاب سعوديين ودوليين من كبرى الجامعات الأمريكية في واشنطن مثل جورجتاون وجامعة ميريلاند وجامعة جورج واشنطن وجونز هوبكنز والجامعة الأميركية وجامعة جورج ميسون.

وتأتي هذه الجلسة بهدف الاستماع إلى تجاربهم وتحدياتهم بعد التخرج، وكذلك آرائهم حول مستقبل الوظائف وتطلعاتهم في ظل المتغيرات المتسارعة، ليتم تضمين هذه المداخلات في التقرير الختامي الذي سيصدر عن الفعالية ويوصي بخطوات عملية قابلة للتنفيذ.

ويمثل انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن محطة جديدة في مسار المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يطمح إلى بناء منظومات عمل مبتكرة وأكثر شمولية، وإلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات الرقمية والذاتية التي تعزز فرصهم في الاندماج في الاقتصاد الجديد على المستويين السعودي والعالمي.