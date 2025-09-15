شكرا لقرائتكم خبر الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تشارك في المعسكر الكشفي الإندونيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، ضمن وفد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحت إشراف الإدارة العامة لأنشطة المتدربين وبالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية، في فعاليات المعسكر الكشفي الإندونيسي الإسلامي الأول 2025م، عبر فريق كشفي نسائي يمثل متدربات الكلية.

وأكدت عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض هيفاء العتيبي، أن هذه المشاركة تعكس حرص المؤسسة على تمكين الفتيات السعوديات، وإتاحة الفرصة لهن لخوض تجارب كشفية عالمية تسهم في صقل مهارات القيادة والعمل الجماعي، وبناء الشخصية، والتواصل مع نظرائهن من مختلف الدول الإسلامية.

وأشارت إلى أن المشاركة تهدف إلى تمكين المرأة، وإبراز دورها في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية والإسلامية، وتنمية مهارات الشباب والفتيات، وترسيخ حضور المملكة في الفعاليات المحلية والدولية.