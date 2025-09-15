شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك في مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وفد من المملكة بقيادة المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيس الوفد السعودي في مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، في القمة الثامنة لعمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20)، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ.

وتهدف المشاركة السعودية في هذا الملتقى الحضري العالمي إلى تسليط الضوء على النهج المتميز للمملكة وخبراتها الفريدة في التنمية الحضرية، مع التركيز على أهمية دور التعليم في إعداد القيادات الحضرية.

وتعرف مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) بأنها مبادرة دبلوماسية للمدن تجمع مدن دول مجموعة العشرين (G20) ومدنا أخرى من خارج المجموعة، لمناقشة القضايا الحضرية والاقتصادية والمناخية والتنموية العالمية.

واستضاف الرشيد على هامش القمة، فعالية خاصة بعمداء المدن، بتنظيم مشترك مع الرؤساء الحاليين لمجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) لعام 2025، عمدة جوهانسبرغ دادا موريرو، والعمدة التنفيذية لتشواني الدكتورة نشيبي مويا.

وخلال الفعالية، دعي عمداء المدن في مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) لدعم مبادرة تهدف إلى إطلاق برنامج ماجستير في إدارة المدن، يسعى إلى تأهيل وإعداد قادة المدن للمستقبل.

وضمت الفعالية قادة من بعض أكبر المدن في العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية بارزة وعدد من الأكاديميين والمتخصصين في التنمية الحضرية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الفعالية، شدد الرشيد على أن قيادة المدن تعد من أكثر المهام تعقيدا، إذ تتطلب مزيجا متكاملا من المهارات التنفيذية والسياسية والفنية، ومع ذلك، فإن البرامج التعليمية المتوفرة حاليا لتدريب قادة المدن على هذا النطاق الواسع من المهارات لا تزال محدودة، مما يعزز الحاجة إلى تطوير برامج متخصصة.

وأضاف «في عالم الأعمال، يعد برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) معيارا عالميا في التعليم التنفيذي، لقد آن الأوان ليحظى قادة المدن ببرنامج أكاديمي تنفيذي مماثل».

وتأتي الفعالية الخاصة بعمداء المدن، التي دشنت في ريو دي جانيرو خلال قمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) لعام 2024، تعزيزا لمبادرات الوفد السعودي المستمرة لدعم الدبلوماسية الحضرية وترسيخ إرث قيادي في أبرز منتدى عالمي مختص بقضايا التنمية الحضرية.