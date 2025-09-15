شكرا لقرائتكم خبر ضبط 142 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 142 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدّر الشبو بمنطقة المدينة المنورة مخبأة في حافلة نقل ركاب دولية، بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق، وقبضت على المتورطين فيها، وهما وافدان من الجنسية العراقية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 142 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدّر الشبو بمنطقة المدينة المنورة مخبأة في حافلة نقل ركاب دولية، بالتعاون مع الجهاز النظير في جمهورية العراق، وقبضت على المتورطين فيها، وهما وافدان من الجنسية العراقية. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

