ندوة تسلط الضوء على النخيل والتمور في التراث العربي والإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت ضمن فعاليات ملتقى «ذات نخل» للتمور الفاخرة بالمدينة المنورة، ندوة عنوانها «النخيل والتمور في خزائن المخطوط العربي» قدمها رئيس شركة علم لحفظ التراث والتقنيات الرقمية الدكتور عبدالعاطي الأزهري.
وناقشت الندوة التي أقيمت بمدينة الغذاء، التمور والنخيل في التراث العربي الإسلامي، وكتابات العلماء عن النخيل والتمور على مدى قرون والتعرف على التمر والنخيل في كتب الرحالة والمؤرخين.
وتأتي إقامة هذه الندوات في سياق تعزيز مكانة المدينة المنورة وجهة سياحية واقتصادية ذات عمق روحي، عبر المحافل المحلية والدولية.
