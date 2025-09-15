شكرا لقرائتكم خبر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تشارك في مؤتمر الطاقة الذرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن وفد المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة والمدينة وعدد من الجهات ذات العلاقة، الذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر في العاصمة النمساوية فيينا.

ويرأس وفد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المدينة، إلى جانب الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الرئيس التنفيذي للمدينة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف المملكة من خلال مشاركتها؛ إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال الحيوي، وتطوير القدرات الوطنية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسعى المدينة من جانبها إلى استثمار هذه الفرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، وبناء شراكات جديدة تدعم الابتكار في قطاع الطاقة الذرية.

ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين من مختلف الدول الأعضاء في الوكالة، ويناقشون أحدث التطورات في مجال الطاقة الذرية، إضافة إلى سبل تعزيز الأمان النووي وتوسيع آفاق التعاون الدولي في التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، كما يصاحب أعمال المؤتمر المنتدى العلمي الذي تنظمه الوكالة بعنوان «الذرة من أجل المياه»، ويركز هذا العام على دور التطبيقات النووية في معالجة قضايا المياه، وتعزيز الاستدامة.