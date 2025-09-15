شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للمحامين تطلق مبادرة ماراثون التطوع القانوني 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمحامين النسخة السادسة من مبادرة ماراثون التطوع القانوني لعام 2025م في نسخته الرقمية، وتستمر 10 أيام، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون الموافق 13 سبتمبر 2025م.

ويأتي الماراثون في إطار دور الهيئة المجتمعي والمهني الرامي إلى تعزيز ثقافة الوقاية القانونية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم؛ للإسهام في ترسيخ العدالة الوقائية وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمحامين، إلى جانب تعزيز صورة المهنة جزءا رافدا في خدمة المجتمع وتبادل الخبرات والمعارف بين الممارسين القانونيين.

وتستهدف النسخة الحالية مشاركة أكثر من 300 محام متطوع، وتقديم ما يزيد على 1,550 استشارة قانونية، وتنظيم أكثر من 50 دورة وورشة عمل، يستفيد منها أكثر من 23,000 فرد، إضافة إلى تنفيذ 70 برنامجا، ومشاركة أكثر من 55 متحدثا في الفعاليات المصاحبة.