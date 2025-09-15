شكرا لقرائتكم خبر أمانة حائل تبحث آليات تأهيل المدينة للتصنيف ضمن قائمة المدن الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أمس، وفدا من معهد تطوير الإدارة الدولي «IMD»، وذلك للتعريف بمشروع تأهيل مدينة حائل للتسجيل والتصنيف ضمن قائمة المدن الذكية.

واستعرض اللقاء أهداف المشروع الذي يسعى إلى تحويل حائل إلى مدينة ذكية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة في إدارة الخدمات البلدية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر كفاءة وابتكارا، إضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز الشراكات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات إدارة المدن الذكية، وربطها بخصوصية المنطقة وموروثها الثقافي والاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى إدراج مدينة حائل ضمن قائمة المدن الذكية عالميا، ما يسهم في رفع تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية والسياحية، كما تعتزم الأمانة العمل على إعداد خطط تفصيلية مع شركائها لضمان مواءمة هذا التحول مع احتياجات المجتمع المحلي، وبما يحقق بيئة حضرية متطورة ومرنة تستجيب لمتطلبات المستقبل.