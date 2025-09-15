شكرا لقرائتكم خبر «البيئة» ترعى انطلاق فعاليات معرض «بيوفاخ السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة الرياض النسخة الرابعة من المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية «بيوفاخ السعودية - BIOFACH Saudi Arabia» برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالشراكة الاستراتيجية مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وبالتزامن مع يوم الغذاء العضوي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعد المعرض أحد أهم الأحداث العالمية في مجال الزراعة العضوية، ويستهدف مشاركة أبرز العلامات التجارية من شركات سعودية وعالمية، ويهدف إلى دعم المجتمع المحلي للمنتجات العضوية وتعزيز مكانة المملكة بصفته مركزا رائدا في هذا القطاع المتنامي.

ويوفر المعرض بيئة مثالية لعرض أحدث الابتكارات في المنتجات العضوية، ويتيح للشركات الناشئة والكبيرة فرصة عرض منتجاتها، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة خبراء محليين ودوليين لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات والمعايير في مجال الزراعة العضوية، ويتوقع أن يسهم المعرض في جذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، مما يعزز التوجه نحو نمط حياة صحي ومستدام، ويعزز تنافسية المنتجات السعودية العضوية في الأسواق العالمية.

وتأتي رعاية «البيئة» لهذه النسخة في إطار جهودها لتعزيز القطاع الزراعي وتمكين المزارعين، وتحفيز تبني التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وتدعو الوزارة جميع المهتمين والفاعلين في القطاع الزراعي للمشاركة في فعاليات المعرض، واستثمار هذه المنصة في تبادل الخبرات وبناء الشراكات المستقبلية التي تعزز التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، ويمكن زيارة الموقع الرسمي للمعرض لمعرفة المزيد: www.biofach-saudiarabia.com.