تابع الان خبر المؤتمر الدولي للغة العربية بالمدينة المنورة يجمع أكثر من 200 باحث حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ينطلق المؤتمر الدولي “اللغة العربية والعلوم التطبيقية: تمكين وتكامل” بالمدينة المنورة في الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2025م (18–19 جمادى الأولى 1447هـ)، مستضيفًا أكثر من 200 باحث مسجّل من نحو 20 جنسية مختلفة، عبر منصة المؤتمر الإلكترونية، ليكون ملتقى علميًا رائدًا لمناقشة أحدث الدراسات والتطبيقات في مجال اللغة العربية.

ويستهدف المؤتمر الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، حيث يعرض أكثر من 130 بحثًا، منها 90 بحثًا تم اجتيازها مرحلة المراجعة والتحكيم، بما يعكس مستوى البعد العلمي والتميز البحثي للمؤتمر.

تركز جلسات المؤتمر على تعزيز المحتوى الرقمي للغة العربية، واستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في دعم اللغة العربية، بالإضافة إلى الدراسات البينية بين اللغة العربية والعلوم التطبيقية، وفرص تعريب العلوم الحديثة، وتبادل الخبرات والرؤى بين الباحثين لمواجهة التحديات العلمية.

ويجسد المؤتمر التزام المملكة بـتمكين اللغة العربية وربطها بالتقنيات الرقمية الحديثة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مكانة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كمنصة علمية دولية لبناء جسور التعاون الأكاديمي بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم.