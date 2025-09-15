شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات مهرجان الرطب الثاني في سكاكا بتكريم المشاركين وتوزيع الجوائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



اختتمت فعاليات مهرجان الرطب الثاني بسكاكا، بتكريم المشاركين وتتويج الفائزين بجوائز الأسر المنتجة، وجمهور المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلا بمكتب سكاكا، لمدة 5 أيام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري. وشهد المهرجان مشاركة 30 مزارعا و18 أسرة منتجة وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الزراعية، وحظي بإقبال من الزوار من داخل المنطقة وخارجها. وتضمن الحفل الختامي تتويج الفائزين بجائزتي أكبر «قنو»، إذ شارك فيها 5 متسابقين، وفاز بالمركز الأول عارف السرحاني في أكبر «قنو» إذ بلغ وزنه أكثر من 44 كجم، وكرمت الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، ووزعت 4 جوائز مخصصة للجمهور، وكرم الإعلاميون وأصحاب المتاجر المشاركة. واشتمل المهرجان على برامج ترفيهية وتوعوية متنوعة، وفعاليات زراعية للأطفال ومسابقات زراعية وركن المطبخ الجوفي. وأقيم المهرجان للعام الثاني على التوالي؛ ويهدف لدعم المزارعين والتعريف بتمور منطقة الجوف وفتح قنوات تسويقية جديدة.

