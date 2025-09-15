شكرا لقرائتكم خبر مدير التدريب التقني والمهني بمكة يدشن مبادرة معاذ بتقنية بنين الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهنأ م حسين البحيري في كلمة ألقاها خلال التدشين الكلية التقنية بالطائف لحصولها على شهادة الامتثال من هيئة الهلال الأحمر السعودي وأشار إلى أن حماية المنشأة التدريبية والعنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية من خلال تجهيز المنشآت التدريبية بأجهزة الإنعاش القلبي وتدريب العاملين على الاسعافات الأولية .
من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عامر بن علي الجائزي بأن المؤسسة تتبنى حالياً عددا من المبادرات التي تُعنى بزيادة تثقيف العاملين في المنشآت التدريبية بمهارات الإسعافات الأولية .
كما قال عميد الكلية التقنية بالطائف الأستاذ / خالد بن سعيد الغامدي أن الهدف من المبادرة هو تعزيز ثقافة السلامة الإسعافية والجاهزية في أماكن العمل ، سواءً الحكومية أو الخاصة .
فيما أكد مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الأستاذ / محمد بن عائش السفياني أن الهيئة ماضية في تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030 م .
يُذكر أن مبادرة ( معاذ ) والتي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي هي مبادرة إنسانية أتت تكريماً لموظف اسمه معاذ رحل أثناء تأدية عمله نتيجةً لأزمة قلبية مفاجئة .
هذا وقد زار مدير عام التدريب بالمنطقة منشآت التدريب التقني بالمحافظة على مدار يومين شملت الزيارة المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بالفيصلية والكلية التقنية للسياحة والفندقة ومقر الإدارات المساندة بالخالدية ومقر مشروع المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالطائف والكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات .
