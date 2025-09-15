انت الان تتابع "دهانات الجزيرة" تواصل سلسلة سيمنار "التميّز" في مدينة الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 سبتمبر 2025, 10:09 صباحاً

واصلت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رحلة سيمنار "التميّز"، وذلك في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025. يهدف السيمنار إلى تعزيز التواصل ونقل المعرفة والإبداع، حيث استعرضت الشركة خلاله أحدث الحلول اللونية والإنشائية، مما يعكس التزامها المستمر بتقديم منتجات ترتقي بمعايير السوق وتواكب تطلعات العملاء. ويأتي هذا اللقاء امتداداً لجهود "دهانات الجزيرة" في ترسيخ موقعها كعلامة فارقة في القطاع، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز التميّز عبر خمسة محاور رئيسية تشمل: الابتكار، الإبداع، الاستدامة، الجودة، والريادة، بما يسهم في دعم مستقبل البناء المستدام ويعزز دور الشركة في النهضة العمرانية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. في الختام، أكّدت "دهانات الجزيرة" التزامها الراسخ بتقديم أفضل الحلول والمنتجات التي لا تكتفي بتلبية احتياجات العملاء، بل ترتقي بتوقعاتهم، والتطلّع إلى الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وجمالاً وجودة، مستندةً إلى قيم الابتكار والتفرّد والتميّز التي تضعها في قلب كل مشروع.

كانت هذه تفاصيل خبر "دهانات الجزيرة" تواصل سلسلة سيمنار "التميّز" في مدينة الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.