طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني عبر المؤسسة العامة للتقاعد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يشكل راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لدى عدد وفئة كبيرة من المواطنين بشكل عام، حيث يشكل الأمر أهمية كبيرة بخصوص الحصول على الراتب المخصص لهم ومصدر الدخل الوحيد بعد انقضاء فترة العمل الخاص بهم وبلوغ سن التقاعد بشكل عام، ويذكر أن الحصول على راتب التقاعد في المملكة يشكل أهمية كبيرة لدى عدد من الأشخاص بشكل عام، وسنقوم عبر موقع الخليج 365 بعرض وتوضيح تفاصيل طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني من خلال منصة المؤسسة العامة.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

يمكن أن يتم الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال المؤسسة العامة للتقاعد التي توفر منصة إلكترونية خاصة بها تتوفر عبرها العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة للمواطنين بشكل عام، وسنقوم بتوضيح وشرح طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد كالتالي:

قم بالتوجه إلى منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “من هنا“.

عبر الصفحة الرئيسية اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “التحقق السريع”.

انقر على أيقونة “مستحقات تأمينية”.

اختر طريقة البحث عبر رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.

ادخل الرقم بطريقة صحيحة.

انقر على أيقونة “تقديم الطلب” من أجل بدأ الاستعلام.

سيتم عرض وتوضيح تفاصيل راتب التقاعد بشكل كامل.

موعد صرف راتب التقاعد في السعودية

يشكل موعد صرف راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة، حيث يود العديد من الأشخاص التحقق من موعد صرف الرواتب الخاصة بهم في موعد مبكر بشكل مباشر، ويذكر أن موعد الصرف الخاص براتب التقاعد مهم حتي يتأكد المستحقين من حقيقة عدم تأخير أو تبكير موعد الصرف، ويذكر أن موعد الصرف سيتم في يوم الأربعاء 27 أغسطس.

حيث يتم صرف الراتب في يوم 27 من كل شهر ميلادي على أن يتم تأجيل أو تبكير موعد الصرف الخاص بالراتب في حالة توافق مع عطلة نهاية الأسبوع أو مع أي إجازات رسمية وذلك من خلال قرار رسمي عبر المؤسسة العامة للتقاعد.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي عرضنا من خلاله طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني، بالإضافة إلى التأكيد وتوضيح موعد صرف راتب التقاعد من خلال المؤسسة العامة للتقاعد.