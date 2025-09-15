طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال والنساء عبر منصة أبشر وزارة الداخلية 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر خدمة حجز موعد رخصة قيادة للرجال والنساء عبر منصة أبشر من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية، والهدف من إطلاق هذه الخدمة توفير الوقت والجهد على جميع الراغبين في استخراج هذه الرخصة بدلًا من الذهاب إلى مكاتب المرور والانتظار، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال والنساء عبر أبشر

أوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال والنساء عبر منصة أبشر حيث إن هذه المنصة واحدة من المنصات الرقمية التي تساعد في طرح عدد لا نهائي من الخدمات الحكومية، ونحن سوف نوضح لكم خطوات التي يجب أن يتم اتباعها للحجز وهي:

زيارة الموقع الرسمي المنصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. تسجيل الدخول على المنصة. الدخول من خلال أبشر أفراد. حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على خدمات المرورية. حدد حجز موعد في المرور. انقر على حجز موعد إصدار رخصة قيادة. يطلب تحديد التاريخ والوقت الذي يتناسب معك. انقر على موافقة على كافة الشروط. انقر على زر إرسال الطلب بعد مراجعة دقة البيانات. حدد طباعة إيصال الموعد حيث إنه من الأوراق التي سوف تحتاج إليها.

شروط استخراج رخصة قيادة للرجال والنساء في السعودية

تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم استخراج رخصة قيادة للرجال والنساء في السعودية ونحن سوف نتعرف على هذه الشروط من خلال السطور التالية:

عمر المتقدم يجب أن لا يقل عن 18 عامًا.

السجل الجنائي للمتقدم يجب أن يكون خالي من القضايا الجنائية.

اجتياز الفحص الطبي من المراكز المعتمدة.

اجتياز اختبار القيادة بنجاح.

تقديم الملف يضم كافة المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة في السعودية

بعد أن تم التعرف على الشروط المطلوبة لاستخراج الرخصة وطريقة التقديم لحجز موعد يجب أن تتعرف على المستندات التي يجب أن تتوافر، ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.

4 صور شخصية حديثة ويجب أن تكون ملامح الوجه واضحة.

شهادة معتمدة من مدارس تعليم القيادة.

شهادة الكشف الطبي.

نموذج إصدار رخصة القيادة.

يتم طرح الهديد من الاستفسارات من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال والنساء عبر أبشر، حيث إن هذه الخدمة تعتبر من أفضل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور.