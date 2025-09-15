المرور يضبط مقيمين افتعلا حوادث مرورية للاحتيال على شركات التأمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن ضبط مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في مدينة الرياض، بعد تورطهما في افتعال حوادث مرورية متعمدة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود المرور المستمرة لمكافحة الاحتيال المروري.

تفاصيل عملية الضبط والاحتيال

تمكنت فرق البحث والتحري بمرور منطقة الرياض من كشف الطريقة الاحتيالية التي اتبعها المقيمان، حيث كانا يفتعلان حوادث بشكل ممنهج للحصول على تعويضات غير مشروعة من شركات التأمين.

الأسلوب: استغل المتهمان ثغرات في أنظمة الحوادث والتعويضات، من خلال افتعال اصطدامات متعمدة وتقديم بلاغات غير صحيحة.

استغل المتهمان ثغرات في أنظمة الحوادث والتعويضات، من خلال افتعال اصطدامات متعمدة وتقديم بلاغات غير صحيحة. الإجراءات القانونية: تم إيقاف المتهمين وتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وتعتبر هذه الأفعال جرائم تخل بالأمن العام.

جهود المرور والوعي المجتمعي

تؤكد هذه الواقعة على جدية المرور في التعامل مع الجرائم الاحتيالية، وليس فقط المخالفات المرورية التقليدية.