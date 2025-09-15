شكرا لقرائتكم خبر تدشين عيادة بيطرية متنقلة لحماية النمر العربي بظفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن في العاصمة العمانية مسقط أول مشروع إقليمي يتمثل في عيادة بيطرية متنقلة لحماية النمر العربي في محافظة ظفار، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان، ورئيس هيئة البيئة العمانية الدكتور عبدالله بن علي العمري، ونائب رئيس مجلس أمناء صندوق النمر العربي وليد الدايل.

ويأتي المشروع بدعم من صندوق النمر العربي وبالتعاون مع هيئة البيئة في سلطنة عمان، بهدف تقديم الرعاية البيطرية الطارئة للنمور العربية في بيئتها الطبيعية، خصوصا في المناطق الجبلية الوعرة بظفار، التي تعد من آخر المواطن المتبقية لهذا النوع المهدد بالانقراض في شبه الجزيرة العربية. وقد جهزت العيادة المتنقلة بأحدث المعدات الطبية لتكون وحدة متكاملة قادرة على التدخل الميداني السريع، ويصاحبها فريق بيطري متخصص، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية في ظفار على تقنيات التعامل مع الحياة البرية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، إبراهيم بن سعد بن بيشان، أن هذه العيادة تجسد التزام المملكة وصندوق النمر العربي بتسخير الابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تمكين الكوادر البشرية يمثل حجر الزاوية لضمان استدامة جهود الصون.

من جانبه أكد رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز جهود السلطنة الممتدة منذ عقود في الحفاظ على النمر العربي ومنظومته البيئية المتكاملة، مضيفا أن العيادة تمثل إضافة نوعية للقدرات الميدانية وتؤكد النهج التشاركي في حماية هذا الإرث البيئي والثقافي. وأشار إلى أن السلطنة تواصل ريادتها في مجال حماية الحياة البرية، من خلال إنشاء المحميات الطبيعية وتطبيق أنظمة صارمة لمنع الصيد الجائر، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة مثل الكاميرات التي أظهرت دلائل إيجابية على وجود النمر العربي في بيئته الطبيعية.