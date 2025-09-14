انت الان تتابع بالفيديو.. وزير التعليم: المملكة تواصل ترسيخ ثقافة التطوع والسلام عالميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد وزير التعليم ورئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان، أن المملكة ماضية في تعزيز مبادرة "رسل السلام" لتكون نموذجًا عالميًا في تمكين الشباب ونشر ثقافة التعايش.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مشاريع المبادرة العالمية الذي أقيم اليوم في مقر الوزارة بالرياض، بحضور ولي عهد لوكسمبورغ الكبرى الأمير غيوم جان جوزيف ماري، وعدد من قيادات الحركة الكشفية السعودية والدولية.

وقال البنيان: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تولي اهتمامًا كبيرًا بالحركة الكشفية، وهو ما أسهم في إبراز فعالياتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن مبادرة "رسل السلام"، التي أطلقتها المملكة عام 2011، حصلت على دعم تجاوز 37 مليون دولار، وأسهمت في تمكين الشباب وتدريب القادة وتنفيذ مبادرات إنسانية في مختلف دول العالم.

وأضاف أن المبادرة رسخت قيم التطوع والعمل المجتمعي من خلال تقديم الكشافة أكثر من 2.7 مليار ساعة خدمة مجتمعية في مجالات إنسانية متعددة، شملت: دعم اللاجئين، تعزيز الحوار والمساواة، حماية البيئة، وبناء السلام.

وكشف وزير التعليم عن التزام المملكة في عام 2025 بدعم إضافي يبلغ 50 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق المبادرة وتحفيز أكثر من 100 مليون كشاف حول العالم ليكونوا "رسلًا للسلام"، يعملون على نشر ثقافة التعايش وتعزيز الخدمة المجتمعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار البنيان إلى أن هذه الأرقام تعكس الأثر العميق للمبادرة في وجدان المجتمعات، مؤكدًا أن إنجازات أبطال "رسل السلام" تمثل روح العطاء والإيثار، ورسالة واضحة بأن الشباب شركاء في صناعة مستقبل أكثر سلامًا.