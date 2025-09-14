شكرا لقرائتكم خبر تسامى وبدائل توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز النمو عبر خدمات الأعمال المتكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت شركة "تسامى" – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم خدمات الأعمال المتكاملة – مذكرة تفاهم مع شركة "بدائل" – الشركة الرائدة في مجال الحد من التدخين وإحدى شركات الصندوق – بهدف بناء شراكة استراتيجية تُسهم في دفع عجلة النمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتمكين الابتكار في قطاع الصحة العامة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بجودة الحياة، من خلال توحيد الجهود وتمكين الحلول المستدامة في مجال تقليل معدلات التدخين في المملكة.

وتؤسس مذكرة التفاهم إطارًا تعاونيًا تقوم بموجبه شركة تسامى بتقديم خدماتها المتكاملة لشركة بدائل، وتشمل خدمات إدارة الابتكار، والخدمات المشتركة، والحلول العقارية، والشراكات العالمية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويمكّن بدائل من التركيز على مهامها الأساسية في الابتكار وخدمة المستهلك.

وتُعد هذه الشراكة نموذجًا للتكامل الفعّال بين شركات صندوق الاستثمارات العامة، بما يعزز من قدراتها ويُسهم في تحقيق الأثر المستهدف وخلق قيمة مضافة داخل المنظومة الاستثمارية الوطنية.

بهذه المناسبة، صرّح معالي المهندس محمد الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة تسامى، قائلًا:

"نسعى في تسامى لتمكين المؤسسات الوطنية من النمو عبر خدمات أعمال عصرية ومتكاملة، تسهم في رفع الكفاءة وتعزز التفرغ الاستراتيجي لأداء المهام الأساسية. ويسعدنا أن نكون شريكًا استراتيجيًا لشركة بدائل، إحدى الشركات الطموحة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي ترتبط أهدافها ارتباطًا وثيقًا برؤية المملكة لمجتمع صحي. هذا التعاون يمثل مثالًا واقعيًا على كيف يمكن للمنظومة الوطنية أن تتكامل لتحقيق أهداف تنموية مستدامة."

من جانبه، قال السيد تولغا سيزر، الرئيس التنفيذي لشركة بدائل:

"من أجل تحقيق هدفنا وذلك بمساعدة مليون شخص على الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2028، نحتاج إلى شراكات موثوقة تدعم البنية التحتية التشغيلية لدينا. ويُعد تعاوننا مع شركة تسامى خطوة استراتيجية تُتيح لنا التركيز على الابتكار والتواصل مع المستهلكين، بينما نتّكل على خبراتهم في الكفاءة التشغيلية. هذه الشراكة تدعم طموحاتنا في بناء شركة وطنية رائدة تسهم في صحة المجتمع."

وتُجسد هذه الشراكة الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق الاستثمارات العامة في تمكين شركاته من خلال منظومة تكاملية متقدمة تعزز ثقافة الابتكار، وترتقي بمستوى الكفاءة التشغيلية، وتسهم في ترسيخ اقتصاد مستدام ومزدهر، بما يواكب تطلعات المملكة ويُسرّع من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية.