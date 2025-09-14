استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب في السعودية عبر منصة التأشيرات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين من أجل تلك الخدمات الاستعلام عن حالة طلب زيارة عائلية من خلال الموقع الإلكتروني وهي واحدة من الخدمات المقدمة من منصة التأشيرات، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب في السعودية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب في السعودية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة التأشيرات.

الضغط على الاستعلامات من خلال الخدمات الإلكترونية.

واختر الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها

كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر في المكان المخصص له.

الضغط على الاستعلام، وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية من خلال الموقع الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، سنوضح مجموعة من أهم تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم إقامة عمل داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون الشخص المدعو من أقارب الدرجة الأولي.

ملء جميع البيانات المطلوبة منك من خلال النموذج الإلكتروني والتصديق عليه من جهة العمل.

تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمملكة العربية السعودية وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال الموقع الإلكتروني مع توضيح الشروط التي يجب أن تتوفر بالمتقدم للحصول على الطلب.