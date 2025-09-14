شكرا لقرائتكم خبر كليات التميز تطلق النسخة الثانية من برنامج «تميز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كليات التميز النسخة الثانية من برنامجها النوعي «تميز» لتطوير الخريجين؛ الذي يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للانطلاق بثقة في سوق العمل، من خلال تدريب عملي متطور وتجربة مهنية شاملة تعكس بيئة العمل النموذجية.

ويستهدف البرنامج خريجي عدد من التخصصات الحيوية تشمل: تقنيات التعليم، والهندسة الميكانيكية والمدنية، والتأمين والمخاطر، وإدارة الأعمال، والتسويق، ونظم المعلومات الإدارية. ويحصل المتدربون في البرنامج على حزمة من المزايا، إضافة إلى اكتساب خبرة نوعية من خلال التعلم والعمل مع خبراء وقادة في مجالات متعددة.

وأوضح نائب الرئيس للخدمات المساندة بكليات التميز صالح الخليفة، أن إطلاق النسخة الثانية من برنامج تميز يعكس حرص كليات التميز على الاستثمار في قدرات الخريجين، وتمكينهم من اكتساب خبرات مهنية متقدمة تعزز فرصهم في سوق العمل.

وأشار إلى أن البرنامج يوفر تجربة تدريبية متكاملة تحاكي بيئات العمل الواقعية، وتمنح الشباب والفتيات فرصا عملية تفتح أمامهم آفاقا واسعة لبناء مسارات مهنية واعدة.

ودعت كليات التميز الخريجين المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر موقعها الالكتروني، والاستفادة من هذه الفرصة النوعية للانطلاق نحو مسيرة مهنية ناجحة.