شكرا لقرائتكم خبر الرياض تحتضن المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد العاصمة الرياض خلال الفترة 15 - 17 سبتمبر 2025 لإطلاق فعاليات المنتدى العالمي للبنية التحتية في نسخته الثانية، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيتضمن المنتدى تكريم الفائزين في جائزة البنية التحتية، وعقد جلسات حوارية ثرية بمشاركة عدد من قادة قطاع البنية التحتية المحليين والدوليين، إضافة إلى عدد من الإطلاقات النوعية، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع البنية التحتية.

ويستقطب المنتدى أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما يشهد إقامة معرض مصاحب يضم ما يزيد على 300 جهة عارضة من كبرى الجهات المحلية والدولية في مختلف قطاعات البنية التحتية، إضافة إلى عقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 50 متحدثا من الخبراء والمتخصصين.

ودعا المركز المهتمين والمتخصصين إلى التسجيل عبر الرابط (www.globalinfrastructureexpo.com) للاطلاع على أبرز التوجهات والفرص الممكنة وأحدث التقنيات الحديثة في قطاع البنية التحتية.

ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، الذي يهدف إلى الارتقاء بأعمال المشاريع بالشراكة مع شركاء النجاح، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري، لبنية تحتية مستدامة.