معرض إندكس السعودية 2025 يسلط الضوء على الهوية الثقافية والتصاميم العصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، فعاليات معرض إندكس السعودية 2025، برعاية الشريك الاستراتيجي للعام الثاني على التوالي هيئة فنون العمارة والتصميم، الحدث المختص بالتصاميم الداخلية وتجارة الأثاث والتجهيزات.

ويشارك في الفعالية أكثر من 80 خبيرا عالميا في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتطوير وقطاع الأثاث، بهدف تبادل الأفكار والرؤى وإرساء مستقبل التصميم الداخلي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتوفر الفعالية منصة رائدة لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المواضيع، بدءا من الأصالة الثقافية والاستدامة وتصميم الفعاليات الكبرى ووصولا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصميم الداخلي.

ويستقطب المعرض أكثر من 400 جهة عارضة من 33 دولة، بينها أجنحة دولية من فرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، والبرازيل، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والهند، وتركيا، وروسيا، والصين، وبلجيكا، وماليزيا، واليونان، والمغرب، والمملكة المتحدة، كما يقدم جولات متخصصة يقودها خبراء لمساعدة المهندسين والمصممين وأصحاب المشاريع على استكشاف أحدث المنتجات والخدمات بكفاءة.

ويحتضن المعرض مسابقة «نجوم المستقبل» بالتعاون مع منصة «آركي نت»، التي تتيح لطلاب التصميم السعوديين عرض مشاريعهم النهائية أمام قادة القطاع، ومنح الفائزين فرص تدريب عملي لدى أبرز الوكالات العالمية.