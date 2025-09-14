شكرا لقرائتكم خبر انعقاد منتدى ومعرض الاستثمار العالمي للمجوهرات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد في جدة منتدى الاستثمار العالمي للمجوهرات، الذي ينظمه مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات بالهند (GJEPC) بدعم من «استثمر في السعودية»، بحضور المسؤولين الحكوميين، ومشاركة ممثلي كبرى الشركات والقطاع الخاص السعودي والهندي.

واستهل المنتدى بكلمات افتتاحية وعروض قدمتها الجهات المشاركة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومجلس ترويج صادرات مجوهرات الأحجار الكريمة، تضمنت عروضا عن: خدمات المستثمرين «استثمر في السعودية»، آفاق الاستثمار لصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وأكد سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، في كلمته له أن الهند تعد قائدا عالميا في مجال المجوهرات والذهب، حيث يعمل في القطاع أكثر من 5 ملايين مواطن هندي، لافتا إلى أن معرض المجوهرات السعودي سيفتح الأبواب لاستثمارات نوعية وشراكات ناجحة تزيد من انتعاش صناعة المجوهرات العالمية، حيث يشارك في المعرض أكثر من 200 مصنع وشركات مجوهرات من الهند ومن حول العالم أجمع.

وأشار إلى أن منتدى ومعرض المجوهرات لن يكون مبادرة لهذا العام فقط بل سيكون حدثا سنويا يقام في المملكة بجدة حيث سيشهد تطورا أكبر كل عام في حجمه وتأثيره على قطاع المجوهرات العالمي بجمع أرقى دور ومصانع المجوهرات الهندية والسعودية والعالمية تحت سقف واحد.

وناقش المنتدى موضوعات تسهيل التجارة والبيع بالتجزئة والتصنيع والمشاركة في خلق مستقبل المجوهرات لمستهلك دول مجلس التعاون الخليجي، والمختبرات والجمعيات، إضافة إلى تنسيق السوق وكيف تدفع المختبرات والجمعيات وعي المستهلك وتخلق الطلب.

ويهدف هذا المنتدى إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزا مستقبليا لتصميم وابتكار المجوهرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر سلسلة القيمة، كما يعد المعرض أول فعالية متخصصة بنظام الأعمال بين الشركات (B2B) في المملكة.

الجدير بالذكر أن منتدى الاستثمار العالمي للمجوهرات، يعقد على هامش معرض SAJEX – معرض المجوهرات في المملكة الذي يستمر حتى 13 سبتمبر 2025 في «سوبردوم جدة»، ويعد أول فعالية متخصصة بنظام الأعمال بين الشركات (B2B) في المملكة.