«التخصصي» ينفذ 48 % من الأبحاث السريرية في المملكة خلال النصف الأول من 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المؤسسات الصحية السعودية بتنفيذه 48% من إجمالي الأبحاث السريرية على مستوى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلا 104 أبحاث سريرية نشطة، ويجري العمل على تفعيل 80 بحثا جديدا، ما يتيح للمرضى فرصا أوسع للوصول إلى علاجات مبتكرة، وتوسيع نطاق الخيارات العلاجية مستقبلا.

وتشير بيانات المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى أن البحوث السريرية المسجلة في المملكة خلال النصف الأول من 2025 تركزت في مجالات السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العضلية والجلدية والمناعة الذاتية، وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، إضافة إلى الاضطرابات الغدية والأيضية.

ومن أبرز الأبحاث السريرية التي أعلن التخصصي عن نتائجها مؤخرا؛ نجاحه في علاج أول مريضة باستخدام الخلايا التائية المعدلة وراثيا، والمصنّعة محليا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من بحث سريري يستهدف مرضى سرطان الدم الليمفاوي الحاد المقاوم، في إنجاز نوعي يرسخ مكانة التخصصي في مجال العلاجات الجينية والخلوية.

ويواصل «التخصصي» تعزيز قدراته البحثية في مجالات العلاجات المتقدمة، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية، إلى جانب التوسع في دراسات جديدة تدعم الابتكار الطبي، مما يعكس دوره بصفته مؤسسة رائدة في الابتكار الطبي، ويدعم رسالته في تقديم رعاية صحية تخصصية عالية المستوى ومتزامنة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنّف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ15 عالميا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، كما حاز لقب العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب «براند فاينانس» (Brand Finance) لعام 2024، وأدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة «نيوزويك» (Newsweek).