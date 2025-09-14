الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة إلكترونيًا 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة إلكترونيًا واحدة من الخدمات المميزة المتاحة داخل المملكة العربية السعودية حيث من خلالها يتم التعرف على حالة الطلب الذي قدمه العامل الوافد إلى المملكة دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل، ولكن هذه الخدمة تطلب توافر رقم الإقامة للعامل حتى تتم بشكل قانوني، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة إلكترونيًا

أعلنت الإدارة العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية عن مجموعة من المنصات الرقمية التي تساعد الوافدين في الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة ونحن سوف نوضح لكم هذه الطرق فيما يلي:

أولًا: الاستعلام عن تغيير مهنة وافد عبر وزارة العمل

تعتبر منصة وزارة العمل من المنصات التابعة لوزارة الداخلية الذي من خلاله يتم إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية التابعة لهذه الوزارة، ونحن سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى الموقع. حدد من الصفحة الرئيسية الخدمات الإلكترونية. انقر على اختيار المنشأة. حدد خدمة الاستعلام عن تغيير المهنة. يطلب إدخال رقم الإقامة. تأكد من صحة البيانات المطلوبة. انقر على أيقونة بحث. سوف يظهر حالة الطلب اذا تم التغيير بنجاح أم لا.

ثانيًا: الاستعلام عن تغيير مهنة وافد عبر منصة أبشر

تعتبر منصة أبشر واحدة من أفضل المنصات الرقمية المسؤولة عن تقديم العديد من الخدمات الحكومية وقد تم الإعلان من قبل الجهات الحكومية عن توفير خدمة الاستعلام عن تغيير مهنة وافد ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول من خلال أبشر أفراد. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية. حدد خدمات الجوازات. انقر على خدمة الاستعلام عن تغيير مهنة. يطلب إدخال رقم الإقامة واسم العامل. انقر على زر البحث. سوف يظهر حالة الطلب.

شروط تغيير المهنة في الجوازات

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم الموافقة على تغير المهنة من قبل الجوازات ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

عدم وجود مخالفات مرورية على المتقدم.

صلاحية الإقامة يجب أن تكون سارية.

عدم وجود بلاغ هروب من العمل ضد العامل.

المهنة الذي يرغب التغير إليها يجب أن تكون مُصرح بها في مكتب العمل.

في الوقت الراهن يهتم الكثير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية إلى التعرف على طريقة الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة إلكترونيًا حيث أعلنت مصلحة الجوازات عن أكثر من طريقة للاستعلام.