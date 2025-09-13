اخبار السعوديه

السعودية ترحب باعتماد الأمم المتحدة لـ إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين

0 نشر
0 تبليغ

السعودية ترحب باعتماد الأمم المتحدة لـ إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين

تابع الان خبر ترحب باعتماد الأمم المتحدة لـ إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - رحبت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ إعلان نيويورك ومرفقاته، الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التصويت بأغلبية ساحقة بلغت 142 دولة على هذا الإعلان، يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على دعم مسار السلام العادل، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأكدت المملكة أن اعتماد هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا