طرح 47 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لجمع آراء الجمهور والقطاعين الحكومي والخاص

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 47 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 24 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية الذي تم طرحه يهدف إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية ذات الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 سبتمبر 2025م.

هيئة النقل طرحت مشروع آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقًا للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار وجدول العقوبات، بهدف تنظيم ممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة وممارسة نشاط النقل بسيارة أجرة المطار لمقدمي الخدمة الأفراد. ويمكن الاستطلاع على المشروع حتى يوم 17 سبتمبر 2025م.

هيئة الإحصاء طرحت مشروع ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والموضوعية والنزاهة المهنية، وضمان مصداقية العمل الإحصائي في مختلف مراحله. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 سبتمبر 2025م.

هيئة السوق المالية طرحت مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية (الإطار التنظيمي للمستشار الآلي) بهدف فتح المجال أمام مؤسسات السوق المالية لتقديم خدمات المستشار الآلي. وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 24 سبتمبر 2025م.

تأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة استطلاع تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.