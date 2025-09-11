شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» تطلق أول منحة «فولبرايت» في السعودية لتعزيز التبادل الأكاديمي العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع برنامج فولبرايت التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، منحة كاوست-فولبرايت للدراسات العليا. وتمثل هذه المبادرة التحولية أول منحة فولبرايت في السعودية لبرنامج يمنح درجة علمية، حيث تستقبل طالبتين أمريكيتين متميزتين إلى المملكة لتعزيز التعاون عبر البحث والتبادل الأكاديمي.

وقالت البروفيسورة أروى الأعمى، نائبة رئيس كاوست للتقدم المؤسسي «إن منحة كاوست–فولبرايت للدراسات العليا مبادرة استراتيجية تعزز الأثر العالمي لكاوست، وتدعم الدبلوماسية الأكاديمية السعودية-الأمريكية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».

وأضافت «بصفتها أول جامعة سعودية تستضيف طلبة فولبرايت للحصول على درجة الماجستير الكاملة، تؤكد كاوست دورها الرائد كمركز لتنمية المواهب والتعاون البحثي. وخلال تواجدهم هنا، سيكتسب الطلبة خبرة مباشرة ببيئة كاوست البحثية والتحولات الكبيرة الجارية في المملكة، بما يسهم في بناء جسور مهنية وثقافية طويلة الأمد. وعند تخرجهم، سيحملون معهم الإمكانات لدعم التنمية في السعودية والولايات المتحدة عبر البحث والابتكار».

من جانبه، قال رفيق منصور، القنصل العام للولايات المتحدة في جدة «منحة كاوست-فولبرايت للدراسات العليا، هي الأولى من نوعها في المملكة، وتجسد القوة التحويلية لبرنامج فولبرايت في بناء جسور التواصل بين الأمم».

وأضاف «هذه الشراكة الرائدة ستقوي الروابط الثقافية، وتعزز التعاون البحثي بين الولايات المتحدة والمملكة من خلال إتاحة الفرصة للطلبة الأمريكيين المتميزين لإجراء أبحاث متقدمة مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كاوست، وهي الجامعة التي تسهم بما نسبته 52% من الأبحاث المنشورة في الشرق الأوسط. ومن خلال هذه المبادرة، نفتح آفاقا غير محدودة للشراكات الثنائية المستقبلية في مجالات العلوم والابتكار».

برنامج فولبرايت

يشار إلى أن برنامج فولبرايت يعد أبرز برامج التبادل الأكاديمي الدولية للحكومة الأمريكية. فمنذ تأسيسه عام 1946، أتاح البرنامج لنحو 450 ألف طالب وأكاديمي وفنان ومهني من مختلف التخصصات والدول فرص التعليم والبحث والتدريس وإجراء البحوث في الخارج. وينظر إلى منحة فولبرايت باعتبارها من أرقى المنح الأكاديمية عالميا، حيث تعكس التميز الأكاديمي والقدرة على القيادة وبناء الجسور الثقافية والعمل كسفير ثقافي، مما يفتح الأبواب أمام النمو الشخصي، والتواصل العالمي، وتولي المناصب المؤثرة في مختلف المجالات.

ويشمل خريجو البرنامج شخصيات بارزة منهم 44 رئيس دولة أو حكومة و62 فائزا بجائزة نوبل و93 حاصلا على جائزة بوليتزر و82 زميلا في مؤسسة ماك آرثر.

دعم رسالة كاوست

تدعم منحة فولبرايت رسالة كاوست في استقطاب المواهب العالمية ودفع حدود البحث العلمي عبر التخصصات، كما توفر برنامج ماجستير ممول بالكامل في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (ستيم) لمدة تتراوح بين 18 و24 شهرا، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الشراكات العالمية والاستثمار في التنمية القائمة على المعرفة والابتكار.

وبموقعها على البحر الأحمر واحتضانها لأكثر من 100 جنسية، تمنح كاوست الطلبة الأمريكيين نافذة فريدة على المملكة، وتعكس تنوع المجتمع البحثي العالمي. والنتيجة هي تجربة متعددة الثقافات تمتد إلى ما وراء الفصول الدراسية، وتتيح فهما متبادلا وتبادلا علميا أوسع.

استكشاف الشعاب المرجانية وبناء الروابط الثقافية

قالت كاثرين كريستيان، إحدى الطالبات الفائزات بالمنحة «أتطلع إلى مشاركة خبراتي وخلفيتي الثقافية، وفي الوقت نفسه التعلم من البيئة الأكاديمية والمجتمعية في كاوست والمملكة».

تحمل كريستيان درجة البكالوريوس في علوم البيئة من جامعة تكساس أوستن، وعملت في مشروعات عالمية لترميم الشعاب المرجانية والبحوث البحرية.

وستواصل شغفها من خلال دراسة الماجستير في علوم البحار في كاوست.

وأضافت «كاوست مكان استثنائي لعلوم البحار، بفضل مرافقها العالمية وإمكانية الوصول المباشر إلى البحر الأحمر، والمجتمع البحثي الملتزم بحل التحديات البيئية الملحة. وجود البحر الأحمر على مقربة من الحرم الجامعي يجعل العمل الميداني المنتظم ممكنا، وهو ميزة كبيرة لأبحاث الشعاب المرجانية».

وقالت أيضا «أرغب كذلك في نقل ما أتعلمه في السعودية إلى مجتمعي عند العودة، سواء من المعرفة العلمية أو التجارب والعلاقات الثقافية. مشاركة هذه القصص تساعد على تحدي الصور النمطية، وإبراز الأهداف المشتركة وقيمة العمل معا عبر الحدود لمواجهة التحديات البيئية العالمية».

الابتكار والتعاون عبر الحدود

تنضم إلى كاوست في خريف 2025 إيما رايان هيغينز، زميلة كريستيان في المنحة، والتي درست الهندسة الكهربائية والرياضيات التطبيقية في جامعة هايبوانت بكارولينا الشمالية. وقالت هيغينز إن ما جذبها إلى برنامج كاوست–فولبرايت هو تركيزه على التعاون البحثي والتبادل الثقافي والابتكار، «لقد كان فرصة مثالية لتعزيز خبرتي التقنية وتوسيع آفاقي العالمية».

وترى أن كاوست توفر البيئة المثالية لاكتساب الخبرة التقنية والدولية اللازمة لمتابعة مسيرة مهنية في تقاطع الهندسة والسياسات العامة، مع تركيز على الابتكار المسؤول في الطاقة النظيفة والتقنيات الصحية. كما تجذبها على نحو خاص برامج الهندسة الكهربائية والحاسوبية في كاوست.

وأضافت «على المستوى الأكاديمي، آمل أن أطور مهاراتي البحثية، واكتسب خبرة عملية في تصميم أنظمة استشعار ذكية ومستدامة. وعلى المستوى الشخصي، أتطلع للانغماس في الثقافة السعودية – تعلم بعض اللغة، وزيارة المواقع التاريخية، وبناء علاقات ممتدة عبر الثقافات».

بناء الجسور عبر العلوم

صممت هذه المنحة للطلبة الأمريكيين المتميزين الذين يبدون اهتماما بالسعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وتكرم الطلبة الذين يتمتعون بالقدرة على القيادة والابتكار وتعزيز التفاهم المتبادل بين الأمريكيين والسعوديين. وهي مثال على كيفية قيام الشراكات الأكاديمية عبر الحدود بربط الثقافات وتعزيز الأهداف العلمية المشتركة.

وقالت كريستيان «أعتقد أن هذه التجربة الثقافية ستشكل رؤيتي للعالم وطريقة تفاعلي معه، على المستويين الشخصي والمهني».

وأضافت هيغينز أنها تتطلع إلى فرص فريدة للتعلم والانخراط مع المجتمع السعودي، والمساهمة في أبحاث كاوست العلمية المؤثرة «آمل أن تسهم أبحاثي في تطوير تقنيات تدعم الصحة العامة والوعي البيئي».

وتنصح كريستيان الراغبين في الالتحاق بالدفعات القادمة من منحة كاوست–فولبرايت أن يتقدموا برؤية بحثية واضحة، وأن يحددوا الأساتذة أو المرشدين الذين تتوافق اهتماماتهم معهم. كما أوصت بتجربة برنامج الطلبة الزائرين للأبحاث (VSRP) في كاوست – والذي شاركت فيه قبل 6 أشهر – كخطوة للتعرف المباشر على الحرم الجامعي وموارده وتحديد مدى توافقها مع التطلعات الأكاديمية والبحثية.

وقالت «عندما علمت أن كاوست ستقدم منحة فولبرايت للدراسات العليا للمرة الأولى، عرفت أنها فرصة ذهبية بالنسبة لي. فلطالما أعجبت ببرنامج فولبرايت لاهتمامه بالتبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي».

وأضافت «الجمع بين هذه التجربة ومواصلة أبحاثي في كاوست شرف كبير بالنسبة لي، وأنا متحمسة للغاية لما هو قادم».