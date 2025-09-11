شكرا لقرائتكم خبر مجلس البنوك الإسلامية ينظم البرنامج الاختصاصي في الحوكمة والامتثال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عضو منظمة التعاون الإسلامي، البرنامج الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال، خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الحالي، بمشاركة موظفي الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية.

ويعد البرنامج الاختصاصي الإسلامي برنامجا تدريبيا متخصصا؛ يهدف إلى شرح وتطبيق نظم الحوكمة في القطاع المالي الإسلامي، وتعزيز الامتثال للمعايير واللوائح ذات الصلة.

ويناقش البرنامج التعرف على أطر الحوكمة والامتثال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتواصل مع خبراء الصناعة في مجال الحوكمة والامتثال، إلى جانب استعراض نماذج الحوكمة المصرفية من خلال الاطلاع على عدد من أدلة الحوكمة في المصارف الإسلامية من مختلف الدول، وتناول وظيفة الامتثال وأهميتها وأثرها على متطلبات النجاح في العمليات الإسلامية.

وبين المجلس أن البرنامج يعمل على تمكين المشاركين من التعرف على أساسيات الحوكمة في القطاع المالي الإسلامي، ومناقشة الممارسات الحالية التي تسهم في تطوير التمويل الإسلامي المستدام من أجل فهم العلاقة بين الحوكمة والإدارة.