الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج «تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج «تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني»؛ لتمكين المواهب الوطنية الواعدة في مجال الأمن السيبراني، وتوفير مسارات تدريبية وعملية على رأس العمل؛ للإسهام في تعزيز مسيرة الأمن السيبراني في المملكة، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني.

ودعت الهيئة المستهدفين بالبرنامج إلى التسجيل ابتداء من الأربعاء 10 سبتمبر 2025م وحتى يوم الخميس 25 سبتمبر 2025م، عبر موقعها الالكتروني: www.nca.gov.sa.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المواهب الوطنية بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وجاهزيتها للعمل في قطاع الأمن السيبراني، ودعم قطاع الأمن السيبراني بكفاءات مدربة ومؤهلة؛ لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ويتيح البرنامج للمشاركين الحصول على شهادات تدريب معتمدة من الهيئة، ومكافأة شهرية تنافسية وغيرها من المميزات الداعمة للتطور المهني في مجال الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن برنامج «تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني»؛ يستهدف الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، علوم الحاسب، الحوسبة السحابية، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية، لغات وترجمة، وغيرها)، لإكسابهم المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية في مجال رصد ومتابعة وتحليل التهديدات والهجمات السيبرانية على المستوى الوطني، وإدارة الحوادث السيبرانية من خلال التدريب على رأس العمل، وذلك على مدى 24 شهرا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.