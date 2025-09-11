شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تعقد اللقاء التعريفي لطلبة الدراسات العليا المستجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ، اللقاء التعريفي لطلاب وطالبات الدراسات العليا المستجدين للعام الجامعي 1447 هـ للتعريف بالشؤون الأكاديمية والبحث العلمي و الخدمات الطلابية و المرافق المساندة ، وذلك يوم ( الأربعاء 10 سبتمبر 2025 ) عبر منصة زوم.

وقد رحب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان بالطلاب والطالبات الذين تم قبولهم ببرامج الدراسات العليا متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية ، وحثهم سعادته على الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز البحثية ، إضافةً للمشاركة في المجموعات البحثية ، و الاهتمام بالنشر العلمي، و الاستفادة من الدورات التدريبية واللجان الطلابية الاستشارية لتحقيق الريادة العلمية والمهنية ، مؤكداً بأن الجامعة ستظل شريكًا و داعمًا لمسيرتهم نحو التميز والإنجاز بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة محليًا وعالميًا.

ومن جانبها أكدت عميدة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذة الدكتورة فاطمة بنت عمر كامل أن هذا الملتقى يأتي تجسيدًا لحرص الجامعة على تمكين طلابها وطالباتها من الاستفادة القصوى من برامجها الأكاديمية المتقدمة والخدمات المساندة التي تقدمها الجامعة لطلبة الدراسات العليا، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تواكب تطلعات العصر، وتدعم الإبداع والتميز ، كما بيّنت سعادتها أن برامج الدراسات العليا تمثل ركيزةً استراتيجيةً في مد جسور المعرفة، وصناعة فرصٍ حقيقية للتطور العلمي والبحثي، بما يتيح للطلبة التفاعل البنّاء مع زملائهم و أعضاء هيئة التدريس، في إطار مجتمع أكاديمي نابض بالحيوية ومترسخ بثقافة الابتكار و البحث العلمي.

وقد اشتمل اللقاء التعريفي على شرحٍ لأنظمة الدراسة والتأجيل والاعتذار و التحول الداخلي و الإلغاء والقيد والرسائل العلمية ، وجوائز الدراسات العليا ومسار الدورة البديلة لطلاب الدراسات العليا ELIP وشروط معادلة اللغة الإنجليزية .

كما سلّط اللقاء الضوء على النزاهة العلمية والتعريف بأخلاقيات البحث العلمي من المبادئ إلى الممارسة وخدمات المراكز البحثية والفرص المقدمة وبرنامج كشف الاستلال ودعم النشر العلمي لطلاب وطالبات الدراسات العليا ، إضافة لاستعراض الخدمات الطلابية والمرافق المساندة منها خدمات عمادة شؤون الطلاب اللاصفية وخدمات المكتبة والمكتبة الرقمية والتعريف بمركز تطوير التعليم الجامعي ، والخدمات الطبية المقدمة من الجامعة لطلاب و طالبات الدراسات العليا.