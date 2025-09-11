شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج تطلق تحدي " إعاشة ثون" لطهاة الحج بالشراكة مع "مطوفي الدول العربية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّنت وزارة الحج والعمرة تحدي "إعاشة ثون" بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت"، وذلك ضمن لقاء صُنّاع الإبداع السنوي، الذي أقامته الوزارة في مقرها الرئيسي بمكة المكرمة، برعاية نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط، وحضور وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، ورئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" الأستاذ محمد معاجيني، والرئيس التنفيذي لـ"أشرقت" المهندس محمد بادغيش وعدد من المسؤولين والشركاء.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة الإعاشة، وتحفيز الابتكار في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويهدف التحدي، الذي ستنفذه شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" إلى استقطاب الطهاة السعوديين المتميزين وتمكينهم من تقديم حلول إعاشة مبتكرة، تُسهم في رفع جودة الخدمات، وتعكس روحانية تجربة الحج والعمرة، ضمن بيئة تنافسية تدعم الإبداع وتواكب معايير الجودة والسلامة العالمية.

ويُعد "إعاشة ثون"، أحد برامج مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بالوزارة، الذي يعمل على تفعيل الشراكات مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" الأستاذ محمد معاجيني عن سعادته بتبني وزارة الحج والعمرة لمبادرة (طهاة الحج) التي أطلقتها في مؤتمر ومعرض الحج العام الماضي.

وأكد معاجيني على أن تبني الوزارة لهذه المبادرة وتعميمها دليل على نجاحها في عامها الأول وهو ما لمسناه من ثناء رؤساء مكاتب شؤون الحجاج خلال موسم حج 1446هـ.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لـ"أشرقت" المهندس محمد بادغيش أن المبادرة تتضمن 3 مسارات هي التدريب والتأهيل، والتحدي والابتكار، والدعم والتمكين.

وأوضح بادغيش أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 200 طاهٍ وطاهية سعوديين تم إخضاعهم لمقابلات شخصية وتجارب عملية من قبل لجنة التحكيم المكونة من صفوة الطهاة على مستوى الوطن العربي، حيث نجح 30 طاهيًا وطاهية سعوديين في الفوز وتم تكريم الخمسة الأوائل في المعرض.

وأضاف: "شارك الطهاة الفائزون في تقديم إعاشة الحجاج في موسم حج 1446هـ عن طريق "أشرقت" لحجاجها من مختلف قارات العالم".

يشار إلى أن هذا التحدي، يعتبر امتدادًا لجهود وزارة الحج والعمرة في ابتكار مبادرات نوعية تُعزز من كفاءة المنظومة الخدمية، وتدعم تمكين الكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تقديم تجربة ثرية ومتكاملة لضيوف الرحمن، ترتكز على الإبداع، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.