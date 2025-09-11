شكرا لقرائتكم خبر 477 موضوعا أنجزتها اللجان المتخصصة بمجلس الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت اللجان المتخصصة بمجلس الشورى السنة الأولى من الدورة التاسعة منجزة 477 موضوعا تمثلت في مناقشة ودراسة 197 تقريرا لأداء الأجهزة الحكومية، و51 نظاما ولائحة، إضافة إلى 223 ما بين اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في شتى المجالات، و6 مقترحات وفقا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وجاء ذلك من خلال 315 اجتماعا عقدتها اللجان خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة للمجلس التي حضرها 248 مسؤولا حكوميا.

ويكون المجلس لجانه المتخصصة، طبقا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ19 التي تنص على أن المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، وفقا للمادتين 21 و22 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتعد التوصيات والتقارير التي تقدمها إلى المجلس بمثابة الأساس لصناعة القرار الشورى، وتنتهج منهجا محوكما عند تعاملها مع تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية أو خلال قيامها بدراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يمكنها من إنجاز تقاريرها خلال المدة الزمنية النظامية المحددة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز أعمال اللجان المتخصصة بمجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة للمجلس التي جاءت كما يلي: درست لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اللجنة 24 موضوعا شملت 7 تقارير سنوية و5 أنظمة و11 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن بين التقارير السنوية التي أنجزتها اللجنة التقارير السنوية للهيئة العامة للأوقاف، ووزارة العدل، ومركز الإسناد والتصفية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1445 / 1446هـ.

ودرست لجنة التجارة والاستثمار 36 موضوعا، شملت 17 تقريرا لجهات حكومية، و19 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأنجزت اللجنة خلال السنة الشورية المنصرمة عددا من الموضوعات من بينها التقارير السنوية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير السعودي، ووزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

أما لجنة الطاقة والصناعة، فقد درست ضمن الأعمال المدرجة تحت اختصاصاتها في السنة الأولى من الدورة التاسعة 24 موضوعا جاء من أبرزها 9 تقارير أداء للأجهزة الحكومية ونظامين، و13 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن بين التقارير السنوية التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وخلال السنة الأولى من الدورة التاسعة للمجلس درست لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية 48 موضوعا شملت 8 تقارير لأداء الأجهزة الحكومية، و4 أنظمة إضافة إلى 35 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت تقارير سنوية لعدد من الجهات وموضوعات محالة إليها تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

ودرست لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 22 موضوعا قبل أن ترفعها إلى المجلس الذي اتخذ بدوره قراره فيها، وأنجزت اللجنة هذه الموضوعات من بينها 10 تقارير أداء للأجهزة الحكومية، ونظام واحد، و10 موضوعات تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن بين التقارير السنوية التي أنجزتها اللجنة التقارير السنوية لبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وخلال السنة الشورية الماضية أنجزت لجنة التعليم والبحث العلمي دراسة 29 موضوعا أحيلت إليها من المجلس، وجاء من ضمنها 21 تقريرا عن أداء الأجهزة الحكومية ونظامين، إضافة إلى 6 موضوعات تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وجاء من بينها التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة تقويم التعليم ووزارة التعليم للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وخلال السنة الأولى من الدورة التاسعة للمجلس درست لجنة الشؤون الخارجية 23 موضوعا 4 تقارير لأداء الأجهزة الحكومية، و19 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى موضوعات تندرج ضمن اختصاصاتها، أبرزها التقرير السنوي لوزارة الخارجية، والتقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1445 / 1446هـ.

أما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، أنجزت اللجنة 52 موضوعا شملت 26 تقريرا لجهات حكومية و4 أنظمة، و21 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن بين التقارير السنوية التي أنجزتها اللجنة التقارير السنوية للهيئة السعودية للسياحة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات والهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة الثقافة ومؤسسة المسار الرياضي والمعهد الملكي للفنون التقليدية ووزارة الرياضة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وفيما يتعلق بلجنة الإعلام، أنجزت 8 موضوعات شملت 4 تقارير لأداء الأجهزة الحكومية، و4 موضوعات تمثلت في عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات منها التقارير السنوية لوزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة تنظيم الإعلام.

ودرست اللجنة المالية والاقتصادية 56 موضوعا رفعت إليها بحسب اختصاصها، وشملت هذه الموضوعات 14 تقريرا عن أداء الأجهزة الحكومية و15 من الأنظمة، و26 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وكان من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للإحصاء وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين وصندوق التنمية الوطني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وخلال السنة الأولى من الدورة التاسعة للمجلس درست اللجنة الصحية بحسب اختصاصها 19 موضوعا رفعت إليها من قبل المجلس وجاء من ضمنها 8 تقارير عن أداء الأجهزة الحكومية ذات الاختصاص ونظامان، و7 موضوعات تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وجاءت من بين الموضوعات المنجزة للجنة الصحية التقارير السنوية لهيئة الغذاء والدواء وهيئة الهلال الأحمر السعودي والمعهد الوطني لأبحاث الصحة ووزارة الصحة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

ودرست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة 50 موضوعا شملت 15 تقريرا لأداء الأجهزة الحكومية ونظاما واحدا، و33 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم جاء من بينها التقارير السنوية للمؤسسة العامة للخطوط العربية السعودية والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة الحكومة الرقمية، ووكالة الفضاء السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1445 / 1446هـ.

ودرست لجنة الحج والإسكان والخدمات خلال عام التقرير 36 موضوعا شملت 29 تقريرا عن أداء الأجهزة الحكومية، و5 أنظمة إضافة إلى موضوع واحد متعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن بين التقارير السنوية التي أنجزتها اللجنة التقارير السنوية لصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة البلديات والإسكان ووزارة الحج والعمرة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وخلال السنة الأولى من الدورة التاسعة للمجلس أنهت لجنة المياه والزراعة والبيئة عملها منجزة ما أحاله المجلس إليها من تقارير أداء للأجهزة الحكومية والأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، وبلغ ما أنجزته اللجنة 39 موضوعا شملت 21 تقريرا عن أداء الأجهزة الحكومية ونظاما واحدا، و17 موضوعا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم درست خلاله عددا من الموضوعات من بينها التقارير السنوية للمركز الوطني للأرصاد والهيئة العامة للأمن الغذائي والهيئة السعودية للمياه ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ.