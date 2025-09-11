شكرا لقرائتكم خبر معرض الدفاع العالمي يشهد إقبالاً عالمياً واسعاً على المشاركة في النسخة الثالثة مع اكتمال حجز 96% من مساحة المعرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معرض الدفاع العالمي، عن حجز 96% من مساحات العرض الإجمالية والتي ستحتضنها النسخة الثالثة في العاصمة الرياض برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع مشاركة معرض الدفاع العالمي ضمن الجناح السعودي المتواجد في معرض "معدات الدفاع والأمن الدولي" DSEI المقام في العاصمة البريطانية لندن من 9 إلى 12 سبتمبر 2025.

ويهدف فريق المعرض من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الإقبال غير المسبوق الذي تشهده النسخة الثالثة، والتواصل المباشر مع قادة قطاع صناعة الدفاع والأمن وصنّاع القرار، حيث من المقرر أن تستضيف النسخة الثالثة 80 دولة، إضافة إلى مشاركة نحو 925 عارضًا، بزيادة ملحوظة عن النسخة الثانية لعام 2024 التي شهدت مشاركة 773 عارضًا.

كما يسعى الفريق إلى مقابلة الشركات البريطانية العاملة في مجالات صناعة الدفاع والأمن خصوصاً مع تنامي مشاركة الجناح البريطاني في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي بواقع 15% مقارنة بنسخة العام 2024، وتأكيد مشاركة 28 شركة بريطانية، مع توقع ارتفاع العدد إلى ما بين 35 و40 شركة.

ومن تلك الشركات تأتي كل من "بي أيه إي سيستمز" وشركة "رولز رويس" وشركة "دراكن" وشركة "سيستماتيك" وشركة "ريهينمنتال يو كي".

وأكد الرئيس التنفيذي للمعرض السيد أندرو بيرسي عن الدور الحيوي الذي يقوم به معرض الدفاع العالمي في تقديم مخرجات تُسهم في تشكيل مستقبل هذه الصناعة عالمياً، وحرص الشركات البريطانية على التواجد في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي والذي يعكس أهمية الفرص التي يوفرها المعرض للشركات العالمية بالتماشي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

ويركز المعرض في نسخته الثالثة على مستقبل التكامل الدفاعي، من خلال التقنيات المتقدمة، وذلك عبر "مختبر صناعة الدفاع" الذي يأتي كركيزة أساسية لهذه الرؤية، إذ يعرض المختبر أحدث الابتكارات في مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والمركبات الذاتية، وتقنيات الكم، والأمن السيبراني، والتقنيات الفضائية، والمواد المتقدمة، كما سيحتضن المختبر جلسات الريادة الفكرية لعقد لقاءات نوعية حول مستقبل قطاع صناعة الدفاع والأمن، إلى جانب إطلاق برنامج المستثمرين المبتكر الذي يربط المستثمرين مباشرة بالعارضين لتعزيز فرص الاستثمار نحو حلول رائدة في الصناعة.

يذكر أنّ معرض الدفاع العالمي 2026 هو النسخة الأبرز حتى الآن، مع توسعة مساحات العرض إلى 273 ألف متر مربع بزيادة قدرها 58% مقارنة بعام 2022 إلى جانب إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة، من بينها: منطقة الأنظمة غير المأهولة، والمنطقة البحرية، ومنطقة سلاسل الإمداد السعودية، وكلها مصممة لتسريع المخرجات التي ستعيد تشكيل مستقبل قطاع صناعة الدفاع والأمن عالميًا.

ودعا المعرض كافة الراغبين بالمشاركة بالمبادرة إلى حجز مساحاتهم قبل نفاذ المساحات المتبقية مع الإقبال المتسارع عليها، كما تم إطلاق منصة التسجيل لزوار قطاع الأعمال، ما يتيح للأفراد والشركات الحصول على بطاقاتهم لحضور النسخة الثالثة من المعرض

للتسجيل في المعرض، يرجى زيارة: https://registration.worlddefenseshow.com/

وللمزيد من التفاصيل حول معرض الدفاع العالمي، يرجى زيارة https://www.worlddefenseshow.com/