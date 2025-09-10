تابع الان خبر جامعة الأميرة نورة تنضم إلى المنظمة العالمية لمناطق وواحات الابتكار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن انضمامها رسميًا إلى المنظمة العالمية لمناطق وواحات الابتكار (IASP) كعضو معتمد تحت تصنيف منتزه علمي (Science Park)، لتصبح من أوائل الجامعات السعودية التي تحصل على هذا الاعتراف الدولي المرموق. ويمنح هذا الانضمام الجامعة منصة عالمية للتعريف بمشاريعها الريادية وربطها بالمستثمرين والشركاء محليًا ودوليًا، بما يعزز فرص تحويل الابتكارات إلى شركات ناشئة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

وتتميز جامعة الأميرة نورة ببنية تحتية بحثية متقدمة، تشمل مستشفى جامعيًا، ومراكز أبحاث متخصصة في العلوم الطبيعية والصحية، ومعامل للجينوم والتقنيات الحيوية، إضافة إلى بنك حيوي معتمد وفق (ISO 20387) ومرتبط بشبكة (CTRNet)، وحاضنة لريادة الأعمال الرقمية (CODE Lab)، فضلًا عن أكثر من 600 مبنى ذكي ومترو داخلي يربط مرافقها الأكاديمية والبحثية.

وأوضحت مديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتورة مرام صبري، أن عضوية الجامعة في المنظمة تمثل حافزًا استراتيجيًا لتعزيز بيئة الابتكار داخل الحرم الجامعي، وتوفير الدعم للمبتكرين والباحثين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة المستقبلية.

يُذكر أن المنظمة العالمية لمناطق وواحات الابتكار (IASP) تضم أكثر من 350 منطقة ابتكار وحديقة علمية موزعة على 80 دولة حول العالم، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة والمستثمرين لتطوير الاقتصاد المعرفي وبناء منظومات ابتكارية متكاملة.

ويأتي انضمام الجامعة لهذه المنظمة الدولية انسجامًا مع خطتها الإستراتيجية (2025)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز رائد في الابتكار والبحث العلمي، واستقطاب المواهب والاستثمارات في مجالات التقنية والاقتصاد المعرفي، لتكون المملكة في مصاف الدول العالمية الأكثر تقدمًا في الابتكار.