بعد دراسة 7 سنوات في 22 مختبر حول العالم.. شاهد: أول خريطة تكشف ما يحدث في ادمغتنا لحظة اتخاذ القرارات

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 سبتمبر 2025, 9:09 صباحاً

في سابقة علمية تاريخية، أعلن تحالف دولي يضم 22 مختبراً عن إنجاز أول خريطة شاملة لنشاط الدماغ أثناء اتخاذ القرار، وذلك بعد سبع سنوات من العمل المشترك ومراقبة أدمغة 139 فأراً، وفق دراسة نشرت نتائجها مجلة "نيتشر" العلمية. وقال الدكتور بول غليمشر، رئيس معهد علوم الأعصاب بجامعة نيويورك، إن الباحثين "أنشأوا أكبر مجموعة بيانات لم يتخيلها أحد من قبل، وسيُخلَّد هذا الحدث في التاريخ". ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن "، فالخريطة التي نُشرت في 3 سبتمبر تُظهر أن اتخاذ القرار لا يقتصر على بؤر معزولة، بل يُشعل شبكة واسعة تمثل 95% من دماغ الفأر. ويشرح ألكسندر بوجيه، أستاذ علم الأعصاب بجامعة جنيف والمؤلف الرئيسي للدراستين المصاحبتين: "انتقلنا من تسجيل خلية عصبية واحدة إلى 600 ألف خلية دفعةً واحدة، فاكتشفنا أن الإشارات تتدفق من المناطق البصرية الخلفية إلى مراكز الحركة، ثم تنتشر عند حصول الحيوان على المكافأة". واستخدم الفريق مجسات رقمية دقيقة أثناء مهمة قيادة العجلة أمام شاشة، حيث حصلت الفئران على ماء مُحلى بالسكر عند كل إصابة ناجحة. ووفق البيانات، فإن معرفة "حجم الدماغ المُشارك" ستتيح دراسات أكثر دقة للسلوكيات المعقدة مستقبلاً.

