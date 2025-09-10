شكرا لقرائتكم خبر إطلاق الزمالة السعودية البريطانية لتعزيز الحوكمة غير الربحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن في الرياض برنامج «الزمالة السعودية البريطانية في قيادة الحوكمة للمنظمات غير الربحية»، بمشاركة 35 قياديا من القطاع غير الربحي، وذلك ضمن مبادرة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الحوكمة وتعزيز استدامة المنظمات غير الربحية.

ويقدم البرنامج برعاية مؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية، وينفذ بالشراكة بين تنمية القيادات وكلية بايز للأعمال البريطانية (Bayes Business School)، حيث يقدم رحلة معرفية وتطبيقية متكاملة تدمج بين التجربة السعودية والبريطانية.

ويهدف البرنامج، إلى تمكين المشاركين من الإلمام بالمكونات الأساسية للحوكمة المتكاملة على مستوى القيادات، مع التركيز على تحديد أدوار ومسؤوليات مجالس الإدارة في مجالي الإشراف والرقابة، كما يسعى إلى تعزيز المهارات القيادية عبر الربط بين الأطر النظرية والممارسات العملية، إضافة إلى تطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر بما يضمن استدامة الأثر المجتمعي.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال حوكمة القطاع غير الربحي، متضمنا عدة مسارات عملية وتفاعلية، تبدأ بلقاءات حضورية مباشرة تعقد في كل من الرياض ولندن، بمشاركة خبراء القطاع غير الربحي، وتشمل أيضا مشروعات جماعية تطبيقية تهدف إلى معالجة التحديات الواقعية التي تواجه المنظمات غير الربحية وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

ويعزز البرنامج من أنشطته التعليمية عبر منصة دعم الكترونية، توفر مصادر تعلم إضافية وأدوات تفاعلية، بما يضمن استمرارية التطوير والتمكين المعرفي للمشاركين.