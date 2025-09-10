شكرا لقرائتكم خبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في منتدى المشاريع المستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الجديدة، الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 8 - 10 سبتمبر 2025م، وسط حضور محلي ودولي، حيث يعد المنتدى منصة عالمية تجمع المقاولين والمهتمين مع ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص.

ويستعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في جناحه المشارك بالمنتدى 265 مشروعا ومبادرة تنموية قدمها في مختلف المحافظات اليمنية، وجاءت في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

وينقل البرنامج عبر الجناح التعريفي تجربته التنموية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مستعرضا أثر مشاريعه ومبادراته التنموية في تحسين جودة الحياة اليومية، ورفع كفاءة البنية التحتية في شتى القطاعات الحيوية في اليمن، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة، ودعم استقرار المجتمعات المحلية، وتمكين القدرات بما يسهم في تحقيق أثر تنموي شامل ومستدام.

وقد أسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج في تعزيز أدوار القطاع الخاص، وتنشيط حركة قطاع البناء والتشييد وجذب الاستثمارات ودعم الحركة التجارية والاقتصادية في اليمن، وتنمية حركة القطاع التجاري وزيادة حركة الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات.