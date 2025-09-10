تابع الان خبر مجلس الوزراء السعودي يدين تهجير الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة اليوم في الرياض، وأدان بأشد العبارات استمرار تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وشدد المجلس على أن استخدام الحصار والتجويع لفرض هذا التهجير يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مجددًا المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.

واطلع سمو ولي العهد المجلس على استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مضمون الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء هولندا ديك شوف، لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة القضايا الإقليمية.

كما أشاد المجلس بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطلاق مشاريع تنموية عاجلة لدعم الشعب السوري الشقيق، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والإيواء وإعادة التأهيل، بهدف التخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز جهود التعافي والازدهار.

وأشار المجلس أيضًا إلى مكانة المملكة في المشهد الرقمي العالمي بعد نجاحها في استضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، التي أسهمت في صياغة سياسات تنظيمية مستقبلية للقطاع، وبناء جسور تقنية لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووافق المجلس على نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024، معتبرًا نمو التدفقات بنسبة 24,2٪ وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي مؤشرًا مبشرًا بتجاوز المستهدفات الوطنية لأربع سنوات متتالية.