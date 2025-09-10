شكرا لقرائتكم خبر «مركز التواصل الحضاري» يناقش دور التواصل في تعزيز الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، لقاء حواريا بعنوان «التواصل الحضاري ودوره في تعزيز الهوية الوطنية»، وذلك في مقر الغرفة بالعاصمة المقدسة.

واستعرض اللقاء مفهوم التواصل الحضاري من خلال تبادل الأفكار والقيم والمعارف والخبرات بين مختلف الثقافات والحضارات؛ بهدف تعزيز التفاهم والتعاون والتعايش السلمي، والتأكيد على أهمية التواصل الحضاري في بناء جسور للتواصل بين الشعوب، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتنمية الوعي المجتمعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والأمن العالميين، ودور عناصر الثقافة في تدعيم الهوية الوطنية من خلال التبادل الثقافي، إلى جانب تناول جهود المملكة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من خلال المنشآت والكوادر البشرية المؤهلة، والكيانات العلمية، ورسالة الحرمين الشريفين.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي الدكتور سري عسيري، أهمية دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الوطنية في صناعة جيل حضاري يعتز بهويته الوطنية عبر التربية القويمة والمناهج التعليمية والأنشطة المتنوعة التي تغرس الانتماء والحب للوطن والقيادة الرشيدة.