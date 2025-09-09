تابع الان خبر مشروع مسام ينزع 767 لغمًا في اليمن خلال أسبوع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تمكن فرقه الهندسية من نزع 767 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2025، موزعة في عدة محافظات بينها عدن، مأرب، تعز، الحديدة والجوف.

وتضمنت العمليات إزالة 8 ألغام مضادة للأفراد، و30 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 726 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة. ففي محافظة مأرب وحدها جرى نزع 288 لغمًا وذخيرة متنوعة، بينما شهدت مديرية عدن إزالة 443 ذخيرة غير منفجرة. كما شملت الجهود تطهير مناطق في تعز والحديدة والجوف من عشرات الألغام التي تهدد حياة المدنيين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع إجمالي ما نزعه مشروع مسام منذ انطلاقه حتى الآن إلى أكثر من 513,090 لغمًا وذخيرة، كانت قد زُرعت بشكل عشوائي في القرى والطرق والمزارع اليمنية مسببة مآسي إنسانية وخسائر فادحة بين الأبرياء.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده الحثيثة عبر مشروع مسام لتعزيز سلامة المدنيين، وحماية الأرواح، وتمكين الشعب اليمني من استعادة حياته الطبيعية بعيدًا عن تهديد الألغام.