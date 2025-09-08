توثيق عداد المياه في السعودية 1447 عبر موقع شركة المياه الوطنية nwc.com.sa

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت شركة المياه الوطنية السعودية إن السعودية تعمل على تطوير قطاع المياه وتعزيز التحولات الرقمية بشكل كبير في كل القطاعات في إطار عمل الحكومة الجماعي، ولذا وفرت بالتعاون مع شركة المياه الوطنية على توفير خدمة توثيق عداد المياه إلكترونيًا، ولذا في هذا المقال سنتيح لكم خطوات توثيق عداد المياه في السعودية.

خطوات توثيق عداد المياه في السعودية

وفرت الحكومة السعودية بالتعاون مع شركة المياه الوطنية خدمة توثيق عداد المياه في السعودية وهي الخدمة التي تتم عبر الخطوات التالية:

يدخل الشخص على الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية السعودية.

يسجل الدخول على حسابه الشخصي أو يقوم بإنشاء حساب جديد له على الموقع.

يحدد العلاقة بالعداد إن كان الشخص مالك للعداد أو مستفيد منه.

يدخل المعلومات المطلوبة منه ويتأكد من صحتها ويأكدها لحين تمام عملية التوثيق.

طريقة توثيق عداد المياه عبر تطبيق توكلنا

وهناك طريقة أخرى لتوثيق عداد المياه من خلال تطبيق توكلنا للخدمات عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة توكلنا للخدمات.

ينقر على خيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم خيار خدمة توثيق العدادات.

يضيف العداد بعد النقر على خيار وثق عدادك الآن ويدخل البيانات المطلوبة.

يحدد العلاقة إن كان الشخص مالك أو مستأجر للعقار والعداد.

يرسل الطلب وينتظر لحين الرد على الطلب بالقبول أو الرفض.

إلى هنا قد نكون تعرفنا على خطوات توثيق عداد المياه في السعودية بأكثر من طريقة سواء من خلال الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية السعودية او طريقة توثيق العداد من خلال تطبيق توكلنا الرسمي.