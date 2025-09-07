شكرا لقرائتكم خبر الرجل الحديدي و"اكتشف عُمان" يعلنان عن شراكة عالمية كبرى لتوسيع سباقات التراياثلون في المنطقة وإبراز سلطنة عُمان كوجهة رئيسية للمغامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "اكتشف عُمان"، الذراع الترويجية لوزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع مجموعة الرجل الحديدي _ الرائد العالمي في سباقات التراياثلون_ عن شراكة استراتيجية عالمية تمتد لسنوات، تجعل من اكتشف عُمان أول شريك رسمي عالمي كمقصد سياحي لسباقات الرجل الحديدي حتى عام 2030.

وتُعد هذه الشراكة نقلة نوعية في مسيرة السلطنة نحو ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية لسياحة المغامرات والفعاليات الرياضية العالمية، حيث ستسهم في:

استقطاب آلاف الرياضيين والمرافقين من ذوي الدخل المرتفع، ما ينعكس في تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة.

توفير فرص عمل جديدة عبر إشراك شركات عُمانية 100% في تنفيذ الفعاليات وسلاسل التوريد.

تعزيز المحتوى المحلي وتسليط الضوء على المقومات السياحية والطبيعية والثقافية للسلطنة.

الترويج عالميًا لعُمان كوجهة ريادية للفعاليات الرياضية والتحملية في منطقة الشرق الأوسط.

سباق اكتشف عُمان الرجل الحديدي 70.3 صلالة، في 25 أكتوبر 2025.

سباق اكتشف عُمان الرجل الحديدي 70.3 مسقط، في فبراير 2026، والذي سيُعتمد كبطولة الشرق الأوسط لمسافة 70.3، ويمنح الرياضيين المحترفين فرصًا إضافية للتأهل لبطولة العالم.

تنظيم أول سباق للرجل الحديدي كامل المسافة في منطقة الشرق الأوسط، يقام سنويًا في نوفمبر بمسقط، ويستعرض معالم العاصمة وتراثها الثقافي عبر مسارات السباحة والدراجات والجري.

صرّح وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة:"نعتز بأن تكون سلطنة عُمان أول شريك رسمي عالمي كمقصد سياحي لسباقات الرجل الحديدي. هذه الشراكة تعكس رؤية الوزارة في جعل السلطنة الوجهة الأولى لسياحة المغامرات في المنطقة، كما ستسهم في تنشيط السياحة الرياضية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات المحلية عبر فرص عمل مباشرة ومستدامة."

وقال سكوت ديرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرجل الحديدي:

"نحن متحمسون لشراكتنا مع اكتشف عُمان، لتقديم تجارب سباق عالمية المستوى في المنطقة، وإبراز الجمال الفريد والثقافة الغنية لعُمان. إنها وجهة مغامرات متكاملة تتماشى مع روح مجتمعنا العالمي للرياضات التحمّلية."

لمحة عن الرجل الحديدي:

تُعد مجموعة الرجل الحديدي أكبر منظم عالمي للفعاليات الرياضية التشاركية، حيث تدير أكثر من 200 فعالية في أكثر من 50 دولة عبر القارات، تشمل سباقات الرجل الحديدي والرجل الحديدي70.3، إلى جانب سباقات كبرى مثل سلسلة سباقات روك آند رول للجري®️ وماراثون سنغافورة™️ وغيرها

لمحة عن "اكتشف عُمان":

تمثل الذراع الترويجية لوزارة التراث والسياحة، وتهدف إلى إبراز السلطنة كوجهة عالمية فريدة للمغامرات، تجمع بين تنوع الطبيعة وسحر التراث الأصيل وكرم الضيافة العُماني.