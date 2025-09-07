موعد صلاة خسوف القمر في السعودية يكشف عنه اليوم في حدث فلكي استثنائي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت السعودية عن موعد صلاة خسوف القمر، حيث من المتوقع أن يحدث هذا الحدث الفلكي المميز يوم الأحد. وسيكون الخسوف مرئياً في مناطق مختلفة من المملكة، حيث سيشهد السكان هذه الظاهرة الفلكية الجميلة.

ومن المعروف أن الخسوف يحدث عندما يمر القمر خلف الأرض ويدخل في ظلها، مما يجعله يظهر بلون قرمزي أو برتقالي. ويعتبر هذا الحدث من أهم الظواهر الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة، مما يجعله جذاباً لعشاق الفلك والمهتمين بالظواهر السماوية.

وتشهد السعودية خلال هذا الوقت من العام تجمعاً كبيراً لعشاق الفلك والمهتمين بالظواهر الفلكية، حيث يتجمعون لمشاهدة هذا الحدث النادر والاستمتاع بجماله وروعته. ومن المتوقع أن يكون الخسوف هذه السنة مميزاً وفريداً، مما يزيد من جاذبيته وأهميته لدى الجمهور.

ويعتبر الخسوف فرصة مثالية لمحبي الفلك للاستمتاع بروعة الكون وتأمل عظمة خلق الله تعالى، ولذلك يتوقع الكثيرون أن يكون هذا الحدث تجربة مميزة ولا تنسى. وتشجع السلطات الفلكية السكان على مشاهدة الخسوف بأجهزة تليسكوبية أو بالعين المجردة، والتمتع بجمالية هذه الظاهرة السماوية الرائعة.

ومن المتوقع أن تنشر السلطات المحلية تفاصيل إضافية حول مواقع مشاهدة الخسوف وأوقاته، وذلك لضمان سهولة ويسر وصول الجمهور إلى أماكن رصد هذا الحدث الفلكي النادر. ويمكن للمهتمين بالفلك متابعة الموقع الرسمي للسلطات الفلكية للحصول على أحدث المستجدات والتفاصيل حول هذا الحدث الرائع.